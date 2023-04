Premium Het beste van De Telegraaf

Praten het eerste wapen tegen sextortion

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ ANP / Robin Utrecht

GRONINGEN - De opzienbarende ’sextortion’-rechtszaak rondom verdachte Gianni de W. voor de rechtbank in Breda roept vragen op. Wat is er te doen tegen nu voor de rechter gebrachte maar vaak ongrijpbare, digitale terreur tegen veelal jonge slachtoffers in hun meest kwetsbare leeftijd? Praten met de juiste, betrouwbare personen is een eerste wapen, weten deskundigen.