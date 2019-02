Roemenen gepakt voor diefstal partij telefoons

Ⓒ ANP XTRA

MAASTRICHT - Drie Roemeense mannen zijn dinsdag door de politie in Maastricht opgepakt op verdenking van grootschalige diefstal van mobiele telefoons. Het zou gaan om een totaalbedrag van tienduizenden euro’s. De mannen van 22, 30 en 32 jaar oud sloegen in oktober vorig jaar toe in een Maastrichtse elektronicawinkel.