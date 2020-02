Passagier Westerdam had virus mogelijk toch niet

De bejaarde Amerikaanse zou na het verlaten van het cruiseschip, dat ook tientallen Nederlanders aan boord had, aanvankelijk wel positief zijn getest. Dat gebeurde in Maleisië en leidde tot veel onrust. Medepassagiers en bemanningsleden die nog in Cambodja waren, moesten worden gecontroleerd.

„Ik heb bevestigd gekregen dat alle passagiers zijn getest op het coronavirus en dat alle uitslagen negatief terugkwamen”, zegt een CDC-woordvoerder tegen USA Today. „Het gaat ook om de persoon die in eerste instantie wel positief is getest.” De 83-jarige vrouw lag vrijdag nog in een ziekenhuis.

De Westerdam was vanwege de onrust over het coronavirus geweigerd door meerdere Aziatische landen, hoewel aan boord geen besmettingen waren gemeld. Het schip mocht uiteindelijk aanleggen in Cambodja en veel passagiers waren al verder gereisd toen bleek dat de 83-jarige vrouw toch besmet zou zijn.

Passagiers reageren boos op het nieuws dat de vrouw het virus kennelijk nooit had. Een man uit Michigan zegt dat „honderden onschuldige passagiers” zijn gedupeerd, bijvoorbeeld doordat ze niet naar huis konden vliegen.

Een vrouw uit Wisconsin vertelt het dagblad over de „enorme stress” en financiële schade die de onzekerheid met zich meebracht. Zo zouden de vliegtickets van haar en haar man zonder opgaaf van reden zijn geannuleerd toen ze vanuit Cambodja naar de VS wilden terugkeren.

Het zou het stel uiteindelijk meer dan 5000 dollar (ruim 4600 euro) hebben gekost om alsnog thuis te komen. Daar zocht de lokale gezondheidsdienst contact en gingen ze twee weken thuis in quarantaine. Hun volwassen kinderen lieten eten achter in de garage en haar man kon niet naar zijn werk.