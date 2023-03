Premium Het beste van De Telegraaf

’Vandaag Inside als ontlading’ Job Knoester: ’tbs-systeem moeten we koesteren’

Job Knoester gelooft in het tbs-systeem. „Ik sluit mijn ogen niet voor wat beter moet.” Ⓒ FOTO Rene Oudshoorn

Amsterdam - Advocaat Job Knoester vertegenwoordigt met zijn kantoor 25 procent van alle mensen in tbs. Terwijl de maatschappij in sneltreinvaart verhardt en iedere tbs’er met verlof als potentieel groot risico wordt gezien, blijft hij wijzen op de voordelen van het systeem. Zo geeft hij volgende week een seminar aan Amsterdamse studenten. „Ik sluit mijn ogen niet voor wat beter moet, maar het systeem an sich moeten we koesteren.”