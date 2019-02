Gangs trekken parkeerautomaten leeg met stofzuiger

Dat meldt BBC News. Daarom drukken de raadsleden automobilisten op het hart om via de app te betalen. Will Pascall, of Kensington and Chelsea Council zegt: „Het is een trend die we een halt toe moeten roepen en cashless betalen is een manier waarop we dat kunnen bewerkstelligen.”

Toch is de Engelsman nog niet overtuigd van de voordelen van giraal betalen. Een peiling onder 17.000 automobilisten wees uit dat 70 procent minder snel een parkeergarage zou gebruiken als betaling per telefoon de enige betaalmogelijkheid is. Deze groep maakt ook nog graag gebruik van contante betaling en betaalkaarten.