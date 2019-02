India en Pakistan flirten met oorlog

Boze Pakistani, supporters van de militante organisatie Sunni Tehreek (ST), roepen anti-India slogans tijdens een protest in Karachi. Ⓒ AFP

DELHI / ISLAMABAD - Een luchtgevecht tussen de Indiase en Pakistaanse luchtmacht heeft de toch al gespannen verhouding tussen beide landen verder onder druk gezet. Pakistan beweert twee Indiase kisten te hebben neergehaald, waarvan er een op Pakistaans grondgebied is neergestort, terwijl India stelt dat slechts één jachtvliegtuig is neergehaald en dat ook een Pakistaans toestel is geraakt.