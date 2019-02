Clash tussen Cohen en Trump nadert hoogtepunt

De 52-jarige advocaat werkte jarenlang als fixer voor Trump en beweerde ooit dat hij een kogel zou opvangen voor zijn baas. De relatie is inmiddels verzuurd. Cohen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor financiële misdrijven en liegen tegen het Congres en heeft zich tegen zijn voormalige cliënt gekeerd. „Vandaag ben ik hier om de waarheid te vertellen over meneer Trump”, stelde hij woensdag.

De advocaat schilderde de president af als een opportunist. „Donald Trump is een man die meedeed aan de verkiezingen om zijn merk groots te maken, niet ons land”, zei Cohen. „Hij had het verlangen noch de intentie om dit land te leiden. Hij wilde alleen zichzelf promoten en rijker en machtiger worden.”

Moksou

Cohen beschuldigde Trump van tal van dubieuze praktijken. Hij beweerde onder meer dat Trump hem in de aanloop naar de presidentsverkiezing opdracht gaf zwijggeld te betalen aan de pornoactrice die bekendstaat als Stormy Daniels. „Hij vroeg me een pornoactrice af te kopen met wie hij een affaire had en daar over te liegen tegen zijn echtgenote”, aldus Cohen.

De advocaat stelde ook dat Trump tijdens de verkiezingscampagne onderhandelingen aanstuurde over een Trump Tower in Moskou. Hij zou daar vervolgens publiekelijk over hebben gelogen. Trump dacht volgens Cohen dat hij de verkiezingen toch niet zou winnen. Hij hoopte bovendien honderden miljoenen dollars te verdienen aan het vastgoedproject.

Clinton

Cohen beklemtoonde dat hij geen „direct bewijs” heeft dat het Trump-team heeft samengespannen met Moskou. „Maar ik heb mijn vermoedens”, voegde hij toe. Cohen wist onder meer te melden dat Trump voorkennis had over een lek van e-mails dat zijn Democratische rivaal Hillary Clinton zou schaden. Die mails zouden door Russische hackers zijn gestolen.

De president had al voor de hoorzitting uitgehaald naar zijn voormalige advocaat. Hij verweet Cohen te liegen om een lagere straf te krijgen.