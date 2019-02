De andere Kim van Noord-Korea

Kim Yo Jong Ⓒ AFP

Dat ze een asbak vasthield voor de paffende Kim Jong-un, die net was aangekomen in Hanoi voor de top met Donald Trump, gaf aan dat de dictator nog steeds de onbetwiste leider van Noord-Korea is. Aan de andere kant zijn er maar weinigen die zijn ’heilige as’ mogen opvangen. Zus Kim Yo-jong trekt volop de aandacht in Vietnam, maar wie is zij eigenlijk?