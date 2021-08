Derde prik voor kwetsbare Belg

Naar schatting komen enkele honderdduizenden Belgen in aanmerking voor een extra dosis Pfizer of Moderna. De Vlaamse minister Wouter Beke (Volksgezondheid) heeft woensdag laten weten dat de nieuwe ronde inentingen de komende maanden zal plaatsvinden „voor personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling.”

Duitsland start in september met het aanbieden van een derde vaccin voor inwoners met een kwetsbare gezondheid. Nederland heeft nog altijd geen knoop doorgehakt. Het demissionaire kabinet krijgt naar verwachting komende maand een advies van de Gezondheidsraad.