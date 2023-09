Burundees handbalteam dat spoorloos verdween, vraagt asiel aan in België

Drie weken geleden verdwenen tien spelers van het Burundese handbalteam spoorloos op het WK Handbal U19 in Kroatië, dat dit jaar plaatsvond van 2 tot 13 augustus. Ze moesten aantreden tegen Bahrein, maar kwamen niet opdagen. Niemand van het team nam zijn telefoon op. Hun kamers in het hotel in Rijeka waren leeg, op die van drie spelers na. Door het voorval konden ze ook geen ploeg opstellen tegen Nieuw-Zeeland. Ze verloren reglementair met 10-0.

De politie verspreidde onmiddellijk beelden van de tien vermisten. Het onderzoek dat toen werd opgestart, heeft nu iets opgeleverd. De vermiste ploeg, of een groot deel ervan, heeft onlangs asiel aangevraagd in België. Dat bevestigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). „Op de concrete dossiers kan ik niet ingaan”, zegt haar woordvoerster Sieghild Lacoere. „Maar veel Burundezen naar België komen, vallen onder de verantwoordelijkheid van Kroatië. Dat is ook het geval als men voor bijvoorbeeld een sportwedstrijd daar een visum heeft gekregen.”

Minderjarigen

Als Burundezen die eerst in Kroatië waren daarna doorreizen naar België en asiel aanvragen, moeten ze worden opgevangen. „Dat weegt uiteraard op het opvangnetwerk”, aldus Lacoere. „Onze diensten nemen dan ook contact op met Kroatië om de terugkeer te organiseren naar daar. Dit kan enkel als het om meerderjarigen gaat.”

De Moor communiceerde afgelopen week nog dat alleenstaande mannen de komende tijd geen asielopvang meer kunnen krijgen, om de gezinnen met kinderen een plek te kunnen geven. Maar voor de tien spelers van Burundi is die maatregel wellicht niet van toepassing, aangezien het allemaal zeventienjarigen en dus niet-begeleide minderjarigen zijn. Die komen wel nog in aanmerking voor opvang.