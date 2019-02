Handgeschreven menu? ’Dat moet gezond zijn’

Aan het Amerikaanse onderzoek deden 185 deelnemers mee in de leeftijd van 20 tot 84, schrijft FoxNews. De deelnemers kregen twee menukaarten te zien van een verzonnen restaurant genaamd ’Riley’s Kitchen’. De ene menukaart was gedrukt met het lettertype Helvetica. De tweede menukaart was afgedrukt met een lettertype dat meer ’handgeschreven’ leek.

De eerste helft van de deelnemers, die het menu met lettertype Helvetica kregen, werd daarnaast verteld dat het restaurant streekproducten en producten zonder chemicaliën verwerkte. De tweede groep kregen enkel de menukaart te zien.

De deelnemers kozen liever voor de menukaart met een handgeschreven uitstraling. „Dat is omdat het ’gekrabbel’ voor een klant aanvoelt alsof er meer liefde en inspanning in het product zit”, aldus onderzoeker Stephanie Liu in een verklaring.

De onderzoekers ontdekten ook dat wanneer klanten dachten dat het menu meer ’liefde’ bevat, zij het merk meer bereikbaar vinden én eerder geneigd zijn terug te keren.

Overal effectief?

Er werd door de onderzoekers wel een kanttekening gemaakt: een ’handgeschreven’ menukaart of een hip schoolbordmenu werkt niet voor elke eetgelegenheid. In het onderzoek, dat werd gepubliceerd in de Journal of Business Research, staat geschreven dat de menukaart wel daadwerkelijk voedzaam moeten zijn. „Bij een fastfood-restaurant met producten van lage kwaliteit zal een handgeschreven menu minder indruk maken.”