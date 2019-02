’Haarlem en Rotterdam in top-10 doden door uitstoot verkeer’

De onderzoekers becijferden in 2015 hoeveel doden er vallen aan de gevolgen van uitstoot van auto’s. In absolute aantallen staan grote steden als Guangzhou, Tokio, Shanghai en Mexico City bovenaan met Moskou en Londen als enige Europese steden in de top-10. Rotterdam komt daarin slechts op plek 56, als enige Nederlandse stad.

Gemeten per 100.000 inwoners komen de Nederlandse steden ineens bovenaan: na de top-drie van Milaan, Turijn en Stuttgart staan Haarlem en Rotterdam op respectievelijk plaats 6 en plaats 8. De onderzoekers erkennen wel dat er in Aziatische steden meer doden vallen, maar dat die grotendeels kunnen worden toegeschreven aan andere bronnen, zoals zeer vervuilende methodes van verwarming en koken.

Overigens wordt er geen aantal sterfgetallen genoemd over Haarlem en Rotterdam. Wel is het verkeer in de Maasstad een zeer opvallend probleem vergeleken met andere bronnen van vervuiling; Rotterdam staat op de tweede plaats, wereldwijd, wat betreft het aandeel van uitstoot door verkeer vergeleken met concentraties van andere stoffen in de lucht.