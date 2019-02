Koningin Máxima zoekt secretaresse

Eén van de functie-eisen is het ’uiterst discreet’ kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken.

Benadrukt wordt dat bovendien nodig is om even discreet op deze vertrouwelijke zaken te kunnen reageren. Aangezien het om koningin Máxima gaat, wordt beheersing van de Spaanse taal genoemd als een pre, evenals van het Duits, waarvan bekend is dat de koningin er juist minder goed in is. ’Kennis van, inzicht en gevoel voor verhoudingen’ worden genoemd, evenals ’intercultureel aanpassingsvermogen’.

Het gaat om secretariaatswerk voor het 15-koppige algemeen secretariaat van het Hof. Dit team werkt aan van alles, van de voorbereiding van binnenlandse evenementen, tot ondersteuning van privézaken. De nieuwe secretaresse moet vooral de steunpilaar worden van Gabriella Sancisi, particulier secretaris van de koningin. Sancisi helpt de koningin met haar VN-taken.

De nieuwe secretaresse kan maximaal €3130,70 bruto gaan verdienen.