Onbegrip om Piet die moeders lichaam bewaarde voor AOW

Dat idee was een verzoek van zijn moeder zelf. Diens laatste wens was dat Piet, die geen baan had en nog thuis woonde, voor hun 9 katten bleef zorgen. Hij moest tegen niemand iets zeggen over haar dood. Zo kon hij zichzelf en de katten blijven onderhouden.

„Ze was een oude vrouw die vlug boos was als ze haar zin niet kreeg. Dus ik heb haar niet tegengesproken”, zegt Van der Molen aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. „Verder hebben we het er niet over gehad. Toen ze overleed, zat in een uur aan haar bed. Ik dacht: bel ik wel een arts of niet?”

Hij besloot het niet te doen. „Maar toen ik mijn moeder iedere dag verder zag opzwellen, dacht ik: je moet haar ergens in zetten. Het lichaam zou uit elkaar spatten. Ik moest een kist bouwen”, vertelde Van der Molen verder in de studio. Hij zou het lichaam 2,5 jaar lang bewaren.

Schrijver

Ook schrijver Joris van Casteren was aanwezig in de studio. Hij schreef een boek over Van der Molen, en vertelde dat zijn moeder de enige vrouw in zijn leven was, die hij bovendien nooit tegensprak.

Het intrigerende fragment duurt tien minuten. Op positieve reacties kan het echter niet rekenen: veel kijkers vinden dat de schrijver, en ook Van Nieuwkerk, de daad vergoelijken. Twitter-gebruikers reageren massaal negatief.

„Alsof het verdoezelen van je overleden moeder recht heeft op een podium...knettergek!”, schrijft iemand. „Waanzin ten top bij DWDD: man en schrijver vertellen dat zijn moeder dood wordt thuisgehouden om de uitkering door te laten gaan. Onze vrienden van DWDD vinden het ok. Belastinggeld nu terughalen”, aldus een ander.

BNNVARA was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.