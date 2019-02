Vliegers uit onvrede weg bij luchtmacht

Er klinkt gemor onder piloten van de F-16-groep, aldus de Onafhankelijke Defensie Bond. Ⓒ Novum

Breda - De Koninklijke Luchtmacht kampt met leegloop. Zestien van de ruim vijfhonderd vliegers hebben onverwacht hun F-16, Apache of Hercules achter zich gelaten terwijl de vliegerpopulatie al krap was. Nog eens een dozijn zou met één been buiten de deur staan.