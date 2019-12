Zes medeverdachten Taghi vrijgelaten, één verdacht van witwassen

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man die verdacht wordt van witwassen, is onder voorwaarden in vrijheid gesteld. Het gaat om een 45-jarige man. Hij heeft tussen 2015 en 2018 ’vermoedelijk een appartement in Brussel gehuurd’ voor Taghi, aldus het OM.

„De maandelijkse huur van 4300 euro is de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro is door de verdachte contant betaald.”

De woning van deze verdachte en een ander adres in Amsterdam zijn doorzocht. Daar werden telefoons, laptops, een kostbaar horloge, 14.100 euro contant geld en bijna 1,5 kilo hasj gevonden en in beslag genomen.

Van Dubai naar EBI

Ridouan Taghi werd na zijn arrestatie in Dubai overgeplaatst naar de zeer zwaar beveiligde Extra Beveiligde Instelling in Vught. Volgens zijn advocaat Inez Weski is zijn komst naar Nederland onrechtmatig gebeurd, maar minister Grapperhaus wuifde die suggestie weg.

