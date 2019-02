Nederlands slachtoffer steekpartij in Thaise cel

Zes keer werd Gerard van Vulpen neergestoken op het eiland Koh Samui. Nu zit hij zelf in de cel. Ⓒ Hollandse Hoogte

KOH SAMUI - Hij is neergestoken en belandde toch zelf in de Thaise cel. Gerard van Vulpen hoopt dat hij zo snel mogelijk vrijkomt na twee hachelijke maanden. Buitenlandse Zaken zegt alles in het werk te stellen om de Nederlander te helpen, nadat hij na een bizarre geschiedenis in een Thaise hel was beland.