Einde ambitieus idee van ’stad’ in Amsterdam dreigt

Een maquette van de nog te bouwen Amsterdamse wijk Haven-Stad. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Overal in het land klinkt de roep om extra woningen, maar in Amsterdam het luidst. Daarom besloot de Amsterdamse gemeenteraad een ambitieus plan vast te stellen: een complete stad met 40.000 tot 70.000 woningen moet verrijzen in het Havengebied. Havenbedrijven moeten daarom plaatsmaken voor ’Haven-Stad’. Toch komt het project in de knel, nu grote partijen in de provincie zich afzetten tegen de bouwplannen.