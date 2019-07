Rijsenhout kan niet eens in eigen dorp bouwen

Minister Kajsa Ollongren fietste met wethouder Jurgen Nobel door Rijsenhout. Ⓒ Foto’s Michel van Bergen

Rijsenhout - Gemeenten rond Schiphol willen dolgraag nieuwe woningen bouwen, maar stuiten op wettelijke obstakels. In Rijsenhout waar een schreeuwend tekort is, komen zelfs kavels in het dorp niet eens in aanmerking. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kwam gisteren poolshoogte nemen.