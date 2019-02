De Fransen zinnen op wraak

Minister Bruno Le Maire. Ⓒ REUTERS

PARIJS - Het ongeloof van de Fransen is omgeslagen in woede. Ze zijn ronduit kwaad over de Nederlandse aandeleninkoop in Air France KLM. Emmanuel Macron heeft om uitleg gevraagd en zowel het moederbedrijf als het ministerie van Financiën onderzoeken manieren om de Hollanders dwars te zitten.