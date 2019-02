Veel lucht te klaren in Parijs

De Franse regering is volkomen verrast door de overvaltechniek van Nederland. Het kabinet heeft in het diepste geheim ruim 12 procent van de aandelen in Air France KLM gekocht. Gisteravond maakte het ministerie van Financiën bekend dat het gelukt is om 14 procent in handen te krijgen. Daarmee is het belang bijna gelijk aan dat van de Franse staat.

Voor de schermen reageerde de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire nog diplomatiek, maar een bron op zijn ministerie trok fel van leer in de Franse pers. De daad van Nederland werd weggezet als ’niet vriendschappelijk, verbazingwekkend en tegen het bedrijfsbelang.’

Minister Hoekstra (Financiën) gaat morgen met spoed naar Parijs om de lucht te klaren. Het kabinet benadrukt met zalvende woorden dat ze hoop hebben op een ’strategisch partnerschap’ met Frankrijk in Air France KLM.

Het is niet voor het eerst dat er turbulentie is op de lijn met Frankrijk. Zo was deze krant recent getuige van een opmerkelijk diplomatiek incident tussen Hoekstra en Le Maire waarbij de Fransman tijdens een diner hard uitviel over het Nederlandse verzet tegen een eurozonebegroting. Ook zijn onze pulsvissers de pineut door een harde Franse anticampagne.

