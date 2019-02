Witte Huis weert ’schreeuwende’ pers bij diner

Het besluit trof journalisten van persbureaus Reuters, Associated Press, Bloomberg en de krant Los Angeles Times. Woordvoerster Sarah Sanders wilde volgens de krant eigenlijk alle verslaggevers weren en alleen fotografen en leden van televisiecrews toelaten. Dat had volgens haar te maken met „gevoeligheden rond toegeschreeuwde vragen.”

De woordvoerster krabbelde na protesten terug en liet een verslaggeefster van de Wall Street Journal verslag doen van het diner. Sanders stelde later in een schriftelijke verklaring dat door de „gevoelige aard van de bijeenkomsten” was besloten het aantal aanwezige journalisten te beperken.

Trump heeft een gespannen relatie met sommige media, die hij verwijt nepnieuws over hem te produceren. De president had in Vietnam onder meer de vraag gekregen of hij wilde reageren op de verklaring die zou voormalige vertrouweling Michael Cohen zou afleggen voor het Congres. Trump schudde zijn hoofd en zei niets.