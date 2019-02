Make-over voor 200 treinstations

„NS steekt 65 miljoen euro extra in een betere beleving, meer comfort en een groter veiligheidsgevoel van de reiziger. Dan moet je denken aan kiosken met koffie en broodjes, watertaps, schone rolstoeltoiletten, wifi, werkplekken en altijd aanspreekpunten”, aldus Van Boxtel.

Op meer dan 35 stations worden volgens hem knusse ’stationshuiskamers’ geopend. Op sommige stations zijn die al in gebruik. „We willen de service aan reizigers opschroeven, omdat steeds meer mensen gebruik maken van het ov. Die 65 miljoen komt bovenop verbeteringen en uitbreidingen van stations, waarmee NS en ProRail volop bezig zijn.”

ProRail schat die investeringen op zo’n honderd miljoen per jaar. „Bijvoorbeeld het verbreden en verlengen van perrons met genoeg roltrappen en liften om grotere aantallen reizigers sneller te laten in- en uitstappen. Als we ervoor zorgen dat treinen vervolgens met een hogere snelheid op stations binnenlopen, kunnen we veel meer ritten kwijt. Elke seconde winst telt dan”, aldus een woordvoerder.

Camera’s

Daarnaast worden volgens hem duizenden camera’s opgehangen om de sociale veiligheid te bevorderen en er starten proeven met sensoren om reizigersstromen beter te voorspellen en drukte te spreiden. De bewegwijzering wordt onder de loep genomen. Volgens ProRail en NS is de dienstregeling complexer door de reizigersgroei, naar verwachting 4 à 5% per jaar.

„De infrastructuur op en rond het spoor moet worden aangepast”, vindt Van Boxtel, die de nieuwe plannen vandaag op station Bilthoven bekendmaakt. „Dat is een voorbeeld van hoe we stations aanpakken. Die bepalen voor een belangrijk deel de ervaring van reizigers. Na de verbouwingen van grote stations als Rotterdam, Breda, Arnhem en Utrecht willen we nu andere wachtlocaties aangenamer maken. Een derde van de reizigers reist via kleinere stations.”

Op alle stations wordt ook het meubilair vervangen en er wordt LED-verlichting aangelegd. ProRail en NS werken hiervoor nauw samen. Er worden op meerdere stations tot wel 50.000 aanvullende stallingsplekken voor fietsen voorzien.

„Uit belevingsonderzoek onder reizigers blijkt dat de 400 treinstations in Nederland door alle inspanningen hoger scoren dan vijf jaar geleden. Ruim driekwart van de reizigers geeft een rapportcijfer 7 of hoger, in 2014 was dat nog 65%. De opknapbeurt van grotere stations is de oorzaak. Daarom gaan we aan de slag met de rest”, zegt Van Boxtel.

Waar een eigen stationshuiskamer niet haalbaar is, wordt volgens hem samengewerkt met lokale ondernemers voor maatoplossingen. „Op zijn minst moet overal warme koffie in een beschutte, veilige ruimte met WC zijn te krijgen. Ons doel is dit binnen vijf jaar op tweederde van alle stations te realiseren, met medewerkers voor vragen en hulp, ook ’s avonds.”