Gewonde bij schietpartij woning Helmond

In de woning waren ook een vrouw en een jong kind aanwezig. Zij raakten niet gewond.

Na het schietincident gingen twee verdachten er in een auto vandoor. De politie zag de auto elders in Helmond rijden en zette de achtervolging in. In de Energiestraat in Deurne sprong de bijrijder uit de auto met verdachten. Hij raakte daardoor zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder reed door. Hij liet de auto achter in de Zeilbergsestraat in Deurne en is nog niet gevonden.