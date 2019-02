Voorzitter hoorzitting: Trump pleegde misdrijf

,,Het lijkt erop dat hij dat deed, maar het is niet aan mij om dat te zeggen. Dat is op basis van wat al is gebleken." Cummings wilde niet zeggen of hij vond dat de president overtredingen heeft begaan waarvoor hij afgezet kan worden. ,,Ik moet de transcripten van de hoorzitting eerst goed bestuderen."

Voorzitter Elijah Cummingsde voor de hoorzitting met Trumps voormalig advocaat Michael Cohen. Ⓒ AFP

Cohen had eerder al bekend dat hij de wet op de campagnefinancieringen had overtreden in opdracht van Trump en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Tijdens de hoorzitting noemde de voormalige vertrouweling van Trump de president ,,een racist, een oplichter en een bedrieger''.