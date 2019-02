Trump: Kim wil van alle sancties af

Donald Trump en Kim Jung-un hebben geen nieuwe afspraken gemaakt tijdens hun ontmoeting in Hanoi, Vietnam. Het had wel gekund, zei Trump tijdens zijn persconferentie. „Soms moet je weglopen.”

Trump: „Hij gaat geen kernproeven meer doen. Ik hoop dat dat waar is, ik geloof hem op z’n woord.”

De Amerikaanse president had al meermaals aangegeven dat er geen haast was bij de onderhandelingen. „Ik doe het liever goed dan snel.” Trump bleef benadrukken dat de relatie tussen hem en Kim warm is. „Hij is nogal een vent, een persoonlijkheid.”

Ook na de afgebroken onderhandelingen van donderdagochtend blijft Trump op goede voet met Kim, zei hij. De gesprekken waren ’productief’. Trump zei dat hij de sancties ook heel graag wil opheffen. „Ik wil dat het land groeit.”

De uitkomst is ongetwijfeld een teleurstelling voor Amerikaanse bondgenoten. Vooral Zuid-Korea had graag gezien dat er een vredesverklaring werd getekend die de oorlog tussen de VS en Noord-Korea zou beëindigen.

Trump zei dat hij in het vliegtuig naar huis, later vandaag, een telefoontje zal plegen aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Japanse president Abe.

Trump gaf geen direct antwoord op vragen over de militaire oefeningen met die Aziatische bondgenoten. „We geven ongelofelijk veel geld uit aan een heleboel landen. Rijke landen, die ons kunnen terugbetalen.” Trumps kritiek was niet alleen geadresseerd aan Zuid-Korea en Japan, maar ook aan de NAVO.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un verlieten de topconferentie in twee konvooien van auto’s het hotel waar ze elkaar spraken, zonder een gezamenlijke verklaring te hebben getekend of verspreid.

Een woordvoerster van het Witte Huis zei dat de twee „heel goede en constructieve ontmoetingen hebben gehad in Hanoi, maar dat er dit keer geen overeenkomst is bereikt. Hun medewerkers zien ernaar uit in de toekomst weer bijeen te komen.”

De tweedaagse top in de Vietnamese hoofdstad eindigde abrupt en eerder dan voorzien. Kim en Trump zouden donderdag nog samen lunchen in het Sofitel Metropole Hotel en volgens het eerder verspreide programma een gezamenlijke verklaring tekenen. Maar de lunch en de ondertekening zijn op het laatste moment geschrapt. De persconferentie van Trump kon daarom eerder beginnen.

Kernprogramma

Hij is klaar om zijn kernprogramma op te geven, zei Kim Jong-un eerder bij het begin van de eerste gesprekken met Donald Trump. „Als ik dat niet was, zou ik hier niet zijn”, aldus Kim tegen verslaggevers.

Over een tegenprestatie van de VS zei hij niets. Algemeen verwacht wordt dat Kim zijn wapens niet opgeeft zonder dat van Amerikaanse zijde een vergelijkbare concessie wordt gedaan.

Trump zei eerder geen haast te hebben om nu met verklaringen of overeenkomsten te komen. Het gaat er volgens de president meer om de „ juiste deal” te sluiten over het ontmantelen van het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal. „Ik waardeer het heel erg dat er geen nucleaire raketten meer worden getest.”

De Noord-Koreaanse dictator gaf tijdens een eerder persmoment, zij aan zij met de Amerikaanse president Donald Trump, voor het eerst antwoord op vragen van buitenlandse journalisten. „Het is te vroeg om er iets over te zeggen, maar ik zou niet willen zeggen dat ik pessimistisch ben. (...) Ik heb het gevoel dat we tot een goed resultaat gaan komen.”

Een van de eerste resultaten had de oprichting van een Amerikaans verbindingskantoor kunnen zijn. Kim noemde de suggestie ’welkom’. Trump vond het een ’geweldig idee’.

De VS heeft op dit moment geen direct lijntje met Pyongyang. De landen zijn officieel nog in oorlog. Een Amerikaanse vertegenwoordiging zou communicatie een stuk makkelijker maken.

Mensenrechten

Op de vraag of de twee over mensenrechten praten, kwam een snelle reactie van de Amerikaanse president. „We praten overal over”, aldus Trump. Hij voegde eraan toe dat de gesprekken tot op dat moment heel productief waren.

Amerikaanse onderhandelaars eisen niet langer dat Noord-Korea volledige openheid geeft over de nucleaire wapens en ballistische raketten die het land bezit, meldde nieuwszender NBC donderdag. Het Witte Huis wilde niet reageren op het bericht.

Pyongyang voelt zich bedreigd

De top in Hanoi was de tweede tussen de twee leiders. In juni vorig jaar was de eerste in Singapore. Ook die sloot af zonder concrete afspraken. Het topoverleg moet het in stalinistische stijl geregeerde en berooide Noord-Korea zover krijgen zijn kernwapens op te geven. In ruil zou Kim de kans krijgen normale internationale relaties, inclusief handelsrelaties, aan te gaan. Het regime in Pyongyang voelt zich door de economische achteruitgang en de sancties bedreigd. Maar zonder kernwapens vreest het zich niet te kunnen verdedigen.

Het is onduidelijk hoe het nu verdergaat met het nucleaire arsenaal van Noord-Korea. Op de Zuid-Koreaanse beurs kelderden aandelenkoersen onmiddellijk bij het bekend worden van de mislukking in Hanoi.