Witte Huis: geen akkoord tussen Kim en Trump

Eerder werd al bekend gemaakt dat de werklunch van Kim en Trump op de tweede dag van de top in Hanoi werd afgelast. De topconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Hanoi was een paar uur eerder afgelopen dan voorzien.

Een woordvoerster van het Witte Huis zei dat de twee „heel goede en constructieve ontmoetingen hebben gehad in Hanoi, maar dat er dit keer geen overeenkomst is bereikt. Hun medewerkers zien ernaar uit in de toekomst weer bijeen te komen.”

De Amerikaanse president Trump gaf in zijn eentje een persconferentie.

Hij is klaar om zijn kernprogramma op te geven, zei Kim Jong-un eerder bij het begin van de eerste gesprekken met Donald Trump. „Als ik dat niet was, zou ik hier niet zijn”, aldus Kim tegen verslaggevers.

Over een tegenprestatie van de VS zei hij niets. Algemeen verwacht wordt dat Kim zijn wapens niet opgeeft zonder dat van Amerikaanse zijde een vergelijkbare concessie wordt gedaan.

De twee partijen werken nog aan een slotverklaring. Trump heeft gezegd dat er geen haast is om nu met verklaringen of overeenkomsten te komen. Het gaat er volgens de president meer om de „ juiste deal” te sluiten over het ontmantelen van het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal. „Ik waardeer het heel erg dat er geen nucleaire raketten meer worden getest.”

De Noord-Koreaanse dictator gaf tijdens het persmoment, zij aan zij met de Amerikaanse president Donald Trump, voor het eerst antwoord op vragen van buitenlandse journalisten. „Het is te vroeg om er iets over te zeggen, maar ik zou niet willen zeggen dat ik pessimistisch ben. (...) Ik heb het gevoel dat we tot een goed resultaat gaan komen.”

Een van de eerste resultaten zou de oprichting van een Amerikaans verbindingskantoor kunnen zijn. Kim noemde de suggestie ’welkom’. Trump vond het een ’geweldig idee’.

De VS heeft op dit moment geen direct lijntje met Pyongyang. De landen zijn officieel nog in oorlog. Een Amerikaanse vertegenwoordiging zou communicatie een stuk makkelijker maken.

Op de vraag of de twee over mensenrechten praten, kwam een snelle reactie van de Amerikaanse president. „We praten overal over”, aldus Trump. Hij voegde eraan toe dat de gesprekken tot op dat moment heel productief waren.

Amerikaanse onderhandelaars eisen niet langer dat Noord-Korea volledige openheid geeft over de nucleaire wapens en ballistische raketten die het land bezit, meldde nieuwszender NBC donderdag. Het Witte Huis wilde niet reageren op het bericht.