Vrouw (23) overleden in woning Leens, man opgepakt

De man des huizes in Leens wordt verdacht van de moord op zijn vrouw. Ⓒ ProNews

LEENS - Aan de Van der Munniklaan in Leens in de provincie Groningen is een 23-jarige vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer werd ernstig gewond aangetroffen in de woning en overleed kort daarop. Hulpverlening mocht niet meer baten.