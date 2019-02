OM schetst bende Holleeder in visualisatie

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

De visualisatie bestaat onder meer uit videofragmenten, politiefoto's van verdachten en slachtoffers, organogrammen en citaten uit verklaringen van getuigen en verdachten. Ook worden afgeluisterde gesprekken ten gehore gebracht.

Volgens het OM heeft de organisatie van Holleeder, Soerel en Hillis bestaan uit een top, een tussenlaag en twee groepen uitvoerders. In de beeldpresentatie komen tot in detail de diverse liquidaties op de aanklacht tegen Holleeder aan de orde. Ook wordt ingezoomd op de relatie tussen meerdere personen in de verschillende lagen. ,,Het driemanschap is essentieel'', aldus het OM in de presentatie. ,,Deze drie personen beschikten over leven en dood.'' Praten met de politie, niet betalen, of een conflict met een van de leden van het driemanschap waren redenen om iemand te laten doodschieten, zegt het OM.

Het OM verdenkt Holleeder (60) ervan de hand te hebben gehad in de liquidatie van Cor van Hout, Robert ter Haak, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Daarnaast ziet het OM hem als leider van een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor diverse liquidaties. Holleeder zou daarbij hebben samengewerkt met de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel en de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis.

Op 14 en 15 februari heeft het OM uit de doeken gedaan hoe dit driemanschap tot stand is gekomen en te werk ging. Volgens de officieren liet het driemanschap criminelen die hen in de weg liepen of een bedreiging vormden uit de weg ruimen. „Nietsontziend”, aldus het OM. Holleeder zocht telkens de sterkste figuren in het Amsterdamse criminele milieu op om samen mee op te trekken, meent het OM. Het driemanschap zou twee moordcommando’s hebben aangestuurd.

Vrijdag zal het betoog van het OM resulteren in een strafeis. De verwachting is alom dat deze een levenslange gevangenisstraf zal zijn.