17-jarigen slagen eerder voor rijexamen

In 2011 begon het experiment waarmee jongeren vanaf hun 17e rijexamen mogen doen, een van de maatregelen waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal ongelukken onder jonge en onervaren bestuurders wilde terugbrengen. In maart 2018 werd het omgezet in wetgeving, het lijkt een succes. Hamans denkt dat 17-jarigen mogelijk gemotiveerder zijn om de weg op te gaan – zij het dat dit onder begeleiding moet.

Op dit moment doen zo’n 287.000 jongeren mee met het project.