Zaventem: met bomgordel door security

De controles zijn de verantwoordelijkheid van G4S, dat op de luchthaven van Zaventem 850 à 900 mensen inzet. Hetzelfde bedrijf werkt ook op Schiphol.

„De gordel zag er erg geloofwaardig uit, met draadjes, een ontsteker en een stof die dezelfde dichtheid had als echte explosieven. Ik droeg hem met een elastische klittenband rond mijn middel”, getuigt de mystery passenger anoniem in Het Laatste Nieuws.

„Toen ik gefouilleerd werd, deed ik me voor als een buitenlandse passagier die geen Nederlands sprak. Ik gebaarde dat ik last had van m’n rug en zei dat ik een soort van harnas droeg. Tot mijn grote verbazing mocht ik doorlopen. Diezelfde dag heb ik de security ook tot twee keer toe omzeild met een valse personeelsbadge én kon ik ongemerkt een mes meesmokkelen”.

Het incident is gemeld bij de overheid, maar er is volgens de vakbond nooit op gereageerd.