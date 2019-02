Automobiliste rijdt woning binnen tijdens heftige niesbui

Het incident was in de stad Osnabrück. De vrouw reed door de voortuin van het huis en kwam in de woonkamer tot stilstand. Of er op dat moment mensen in de woning waren is niet duidelijk. Nadat het voertuig uit het huis was getakeld, stutte de brandweer de muren.

