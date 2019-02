Gewonden door ongevallen in noorden in mist

Meerdere grote ongevallen vonden plaats op de A32. Ⓒ Camjo Media

DEN HAAG - Door een aantal aanrijdingen in dichte mist op de A32 (Heerenveen-Leeuwarden) in het noorden van het land zijn zeker twee zwaargewonden gevallen. Dat meldt de politie. Door de ongevallen is de weg afgesloten tussen Heerenveen en Wirdum. Volgens de ANWB was de afsluiting eerst bij Wirdum nadat daar een kettingbotsing was geweest, maar ging de snelweg iets later bij Heerenveen dicht.