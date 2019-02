Ongevallen in het noorden door dichte mist

Meerdere grote ongevallen vonden plaats op de A32. Ⓒ Camjo Media

DEN HAAG - Door een aantal aanrijdingen, maar ook vanwege de dichte mist, is de A32 (Heerenveen-Leeuwarden) in het noorden van het land afgesloten. Volgens de ANWB was de afsluiting eerst bij Wirdum nadat daar een kettingbotsing was geweest, maar ging de snelweg iets later bij Heerenveen dicht.