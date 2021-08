Premium Het beste van De Telegraaf

Vader van in Afghanistan omgebrachte korporaal: ‘Onze Kev’ mag niet voor niets gesneuveld zijn’

Door Serge Sekhuis Kopieer naar clipboard

Kevin van de Rijdt Ⓒ Paul van de Rijdt

Maastricht - De internationale troepenmacht heeft de hielen amper gelicht in Afghanistan of de taliban nemen weer in rap tempo bezit van het land. 25 Nederlandse soldaten lieten er sinds 2001 het leven. Bouwend aan een nieuwe toekomst, die nu in duigen valt. Vader Paul van de Rijdt over het verlies van zijn zoon Kevin: „Ik mis hem. Zijn grappen én nukken. Voor velen zal het helder zijn: ons werk daar is voor janl. geweest. Ik kan én wil op die vraag geen eerlijk antwoord geven, dan word ik gek. Mijn zoon, mag niet voor niets gesneuveld zijn.”