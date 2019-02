Dronkaard plast supermarkt Ede onder

De man moest als straf zelf zijn plas urine opruimen. Ⓒ Twitter

EDE - Een dronken klant van een supermarkt in Ede, moest zó nodig, dat hij besloot zijn behoefte te doen in het magazijn van de winkel. Toen medewerkers van de supermarkt de wildplasser in hun magazijn ontdekten, belden ze de politie.