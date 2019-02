Surinamers in de rij voor wegenbelasting

Volgens de site Waterkant.net staan veel inwoners te wachten tot ze het jaarlijkse bedrag kunnen overmaken. de gemiddelde wachttijd in de rij zou zo’n drie uur bedragen. Er zijn ook veel klachten dat het computersysteem waarin alles wordt geregistreerd regelmatig uitvalt. Ook zijn er berichten dat de verplichte sticker ’uitverkocht’ is.

Surinamers betalen overigens maar een schijntje van het bedrag dat wij elke drie maanden moeten gireren. Voor een auto tot 1600 kilo hoef je ’maar’ 61 euro af te tikken per jaar.

De overheid pakt het meteen rigoreus aan. Behalve auto’s moeten ook eigenaren van trucks, tractoren en motoren dokken. Zelfs sloopvoertuigen in de berm krijgen een aanslag.

De inwoners konden vanaf 15 november 2018 betalen, maar de uiterste datum is 1 maart 2019.

Overigens wordt maar tien procent van de opbrengst, naar verwachting een kleine tien miljoen euro, gebruikt voor de aanleg/verbetering van de dramatische wegen van het land.

Er is veel weerstand tegen de nieuwe taks. Er is zelfs een rechtszaak tegen de regering aangespannen omdat de nieuwe belasting al zou bestaan, en er dus sprake is van een dubbele heffing. Ex vakbondsleider Wilgo Valies zegt tegen Starnieuws.com dat ’het volk wordt uitgemolken’. Volgens hem betaalt ook maar een kleine minderheid.

Ook nog totaal onduidelijk is hoe de politie eventuele wanbetalers gaat aanpakken. In de wet staat wel dat overtreders maximaal zes maanden cel krijgen. De hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld.