Einde waarneming Emile Roemer in Heerlen

Krewinkel meldde zich op 27 februari vorig jaar ziek om zijn ernstig zieke zoontje te kunnen bijstaan. Op 16 maart benoemde de Limburgse gouverneur Theo Bovens voormalig SP-boegbeeld Emile Roemer als waarnemer in Heerlen. Hij kreeg die baan niet alleen omdat hij volgens de gouverneur een zeer ervaren bestuurder en politicus is, maar ook omdat hij zou beschikken over een groot bindend vermogen.

Bovens prijst Roemer in een verklaring donderdag om de manier waarmee hij in Heerlen waarnemer is geweest tijdens de afwezigheid van Krewinkel.