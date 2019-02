Amsterdamse brandweercommandant wéér berispt

Terwijl Schaap de afgelopen tijd als brandweercommandant bij elk incident binnen de Amsterdamse brandweer voorop stond om daarover melding te maken, houden hij en zijn woordvoerder nu de kaken stijf op elkaar. „Nee, we geven geen reactie”, klinkt het uit de mond van zijn woordvoerder, die de berichtgeving niet ontkent en spreekt van een ’nabrander’. „Dit is een afgeronde zaak van de politie.”

Schaap zou het geld aan zijn bevriende ex-collega hebben geleend zonder daarover melding te maken bij de korpsleiding. En juist omdat Schaap bij integriteits- en gedragsoverschrijdingen bij de Amsterdamse brandweer hard optreedt en rechtszaken tegen zijn personeel niet schuwt, is de zaak zeer pikant. Eerder kreeg Schaap namelijk ook al een boete omdat hij zich volgens de politie had laten fêteren door Smit. De brandweercommandant kreeg toen van Smit ’een aantal kaartjes’ voor concerten in de Ziggo Dome. Later bleek dat die kaartjes door Smit met politiegeld waren gekocht. Smit werd daarom eerder ontslagen.

Inmiddels is binnen het Amsterdamse brandweerkorps een groot gebrek aan vertrouwen in Schaap ontstaan. Onder andere brandweerduikers trekken vandaag in De Telegraaf aan de bel, nu zij andere taken krijgen en vrezen voor extra slachtoffers door het nieuwe beleid.

Vanmiddag debatteert de Amsterdamse gemeenteraad in een spoeddebat ook nog over de woorden die Leen Schaap vorige week koos tijdens de viering van het 100-jarige bestaan van de Hilton Hotels. Schaap uitte forse kritiek in het Stan Huygens Journaal op zijn korps en burgemeester Halsema. „Van al ons werk is maar vijf procent branden blussen en 95 procent hulpverlening. Toch zit iedereen met zijn armen over elkaar op een brand te wachten”, citeerde deze krant Schaap. „Geef ons meer mogelijkheden, vragen we de gemeente. Maar onder burgemeester Femke Halsema is het vooral praten, praten. Haar voorganger was van samen aanpakken. Eberhard van der Laan, waar ben je?”

Schaaps woorden vallen niet goed bij politieke partijen.

