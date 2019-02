’Het wordt lijken dreggen’

De kritiek van de brandweercommandant dat de werkvloer te weinig te doen heeft, wordt grimmig weggewuifd. Ⓒ RICHARD MOUW

Het professionele duikteam op kazerne Nico bij de IJ-tunnel moet vanwege de bezuinigingsmores bij de brandweer vanaf morgen mee naar klussen aan wal. De groep van ongeveer dertig duikers, die gespecialiseerd is in het redden van drenkelingen in de grachten en wateren van Amsterdam, waarschuwt de korpsleiding al maanden dat deze maatregel levens gaat kosten. „Maar we worden niet gehoord. We gaan geen mensen meer redden, maar lijken dreggen.”