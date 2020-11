Boeren omzeilen politieblokkade, vertraging op wegen

De boeren moesten hun voertuigen parkeren op de Benoordenhoutseweg. Van daaruit moesten ze lopen richting de Koekamp, bij station Den Haag Centraal, de plek van hun demonstratie. Ze waren boos omdat ze vonden dat ze te ver van de protestlocatie moesten parkeren. Daarom reden ze door de middenberm richting een lijn met politiebusjes. Een paar trekkers wisten er doorheen te glippen.

De boeren demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Aan de trekkers hangen borden met teksten als "Don't fuck the farmer" en "wij zijn ongewenst". Ook hebben sommige boeren een omgekeerde Nederlandse vlag aan het voertuig hangen, als teken van protest.

De Benoordenhoutseweg, waar de trekkers geparkeerd staan, wordt afgesloten voor het verkeer, laat de politie weten.

Met militaire voertuigen wordt de weg richting het Binnenhof afgeschermd. Ⓒ De Telegraaf

Rijstijl

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten alert te zijn op mogelijke landbouwvoertuigen en raadt aan indien nodig de rijstijl aan te passen. De Benoordenhoutseweg in Den Haag is in beide richtingen dicht in verband met de demonstratie, meldt Rijkswaterstaat.

De actie voor vertraging op provinciale wegen in de omgeving van Den Haag. Bij Wassenaar staat 6 kilometer langzaam rijdend verkeer op de N44, bij de aansluiting op de N14, door trekkers die op weg zijn naar het boerenprotest in Den Haag, meldt de ANWB.

Ook op de N11 (Bodegraven - Leiden) is hierdoor oponthoud. Bij Alphen aan den Rijn staat 3 kilometer file.