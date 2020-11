Toch trekkers op Malieveld, vertraging op wegen

Het Malieveld was vorig jaar beschadigd geraakt door twee grote boerenprotesten. Tractoren, vrachtwagens en pick-uptrucks trokken diepe sporen onder de bomen. Het grasveld zelf moest opnieuw ingezaaid worden. Dat werd hersteld op kosten van bedrijven uit de agrarische sector.

Het protest op de Koekamp, bij station Den Haag Centraal, is afgelopen. Enkele boeren mochten naar het gebouw van het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver. Ze boden een brandbrief aan, waarin ze koning Willem-Alexander vragen om hulp tegen de stikstofregels.

Vanuit het centrum van Den Haag rijden de boeren langs Huis ten Bosch, de woning van de koning. Daarna gaan ze naar Leidschendam voor het volgende deel van het protest. Dat is bij het kantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepelorganisatie van supermarkten.

Aanhoudingen

Twee mensen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waarom ze werden aangehouden. De politie komt aan het einde van de dag met een overzicht van het verloop van de demonstratie.

Eerder op de ochtend was er een incident waarbij tientallen boeren door de middenberm reden, richting een lijn met politiebusjes. Een paar trekkers wisten door die blokkade te glippen. De boeren vonden dat ze te ver van de protestlocatie moesten parkeren. Na overleg mochten ze doorrijden en hun voertuigen iets verderop neerzetten.

Aan de trekkers hangen borden met teksten als ’Don't fuck the farmer’ en ’wij zijn ongewenst’. Ook hebben sommige boeren een omgekeerde Nederlandse vlag aan het voertuig hangen, als teken van protest. De demonstratie is georganiseerd door actiegroep Farmers Defence Force.

De Benoordenhoutseweg, waar de trekkers geparkeerd staan, wordt afgesloten voor het verkeer, laat de politie weten.

Met militaire voertuigen wordt de weg richting het Binnenhof afgeschermd. Ⓒ De Telegraaf

Rijstijl

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten alert te zijn op mogelijke landbouwvoertuigen en raadt aan indien nodig de rijstijl aan te passen. De Benoordenhoutseweg in Den Haag is in beide richtingen dicht in verband met de demonstratie, meldt Rijkswaterstaat.

De actie veroorzaakt vertraging op wegen in de omgeving van Den Haag. Bij Wassenaar is veel oponthoud op de N44 door trekkers die op weg zijn naar het boerenprotest in het centrum van Den Haag. Ook op de A12 kan het verkeer hinder ondervinden, meldt de ANWB.

Ook op de N11 (Bodegraven - Leiden) is hierdoor oponthoud. Bij Alphen aan den Rijn staat 3 kilometer file. Op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan den Rijn staat file tussen Bergambacht en Gouda.