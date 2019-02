Oppositieleider Guaidó bij president Brazilië

Oppositieleider Guaidó Ⓒ REUTERS

BRASILIA - De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó Márquez is met een Colombiaans toestel in Brazilië aangekomen voor een bezoek aan president Jair Bolsonaro. Plaatselijke media meldden dat de zelf uitgeroepen interim-president van Venezuela Guaidó om 18.00 uur onze tijd bij zijn ambtgenoot Bolsonaro in presidentieel paleis Planalto in Brasilia wordt verwacht.