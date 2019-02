RUG gaf onterecht 7 ton belastinggeld uit

Het besluit volgt op een onderzoek van het onafhankelijke bureau Ecorys naar de verantwoording van de uren die zijn besteed aan de voorbereidingen van de campus in de periode 2015-2017. Daaruit blijkt nu dat er ongeveer 30 procent meer uren zijn besteed dan verantwoord.

Het ministerie van Onderwijs gaf eerder aan dat het geld terug moest komen als berichten over onterecht gebruikt belastinggeld klopten. Het omstreden plan van de RUG om een campus te beginnen in China is al een tijd van de baan.