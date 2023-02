Björn K. wurgde vriendin in woning Amersfoort: ’Ik wou dat ze stil was’

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

Die dag had zijn vriendin een afspraak met een andere man. Ze kwam veel later thuis dan ze hadden afgesproken. Björn K. raakte steeds opgefokte naarmate zij langer wegbleef. Uiteindelijk kwam ze thuis rond half 12. Er ontstond ruzie. Volgens K. vernederde zijn vriendin hem. Ze maakte hem uit voor onder meer mislukkeling. Hij kreeg een waas voor ogen. „Ik wou gewoon dat ze stopte met praten. Met mij kleineren. Ik wou dat ze stil was.”

Hij sloeg een arm om haar hals en drukte die aan. Enkele seconden voor zijn gevoel, verklaarde hij eerder tegenover de politie. Daarna vielen ze samen op de grond. Zijn vriendin viel op haar buik, terwijl hij haar van achter bij de keel vasthield.

Hij hoorde haar uitademen, zei K. tegen de politie. Hij draaide haar op de rug. „Het moment dat ik haar omdraaide was het moment dat ik haar begon te reanimeren. Ik had geen idee waar ik moest beginnen.” Hij belde 112, de politie gaf hem instructies. K.: "Ik heb op haar borst gedrukt. Dat is het enige wat ik heb gedaan.”

De vriendin overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

De zittingszaal zit bomvol met familie, vrienden en maar liefst vijf deskundigen.