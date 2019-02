Belgische reactor in Doel mag weer aan na lek

Ⓒ EPA

BRUSSEL - Reactor 1 van de kerncentrale in het Vlaamse Doel mag weer opstarten. Die werd in april stilgelegd wegens een lek in een koelwaterleiding in het nucleaire gedeelte. De leiding is inmiddels vervangen. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft exploitant Engie Electrabel donderdag toestemming gegeven de reactor weer aan te zetten.