Vader vermoorde peuter wil moordenaar uit anonimiteit

Samen met zijn broer eist Ralph Bulger inzage in het nieuwe leven van de peutermoordenaar. Venables werd in februari 2018 opnieuw veroordeeld voor het bezit van kinderporno en moest drie jaar en vier maanden de cel in. Hij zit deze straf op dit moment nog uit.

Ralph Bulger vindt dat de moordenaar van zijn zoontje geen enkele vorm van anonimiteit verdient, nu hij ook tijdens zijn zoveelste kans in de fout is gegaan. „We hebben hier te maken met een kindermoordenaar die zich als volwassene, schuldig heeft gemaakt aan twee serieuze gevallen van kindermisbruik. Hij is zonder twijfel een gevaar voor de openbare veiligheid”.