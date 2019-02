Luchtverkeer India - Pakistan normaliseert

De sluitingen volgden op een confrontatie tussen de Indiase en Pakistaanse luchtmacht boven het omstreden Kashmir. Indiase vliegtuigen voerden dinsdag een luchtaanval uit op extremisten in het Pakistaanse deel van Kashmir. De Pakistaanse luchtafweer en luchtmacht reageerden hierop.

Er zijn voor zover bekend drie toestellen neergehaald, twee Indiase en één uit Pakistan. Een Indiase piloot is gevangengenomen nadat zijn gevechtsvliegtuig in Pakistaans gebied was neergestort. De Pakistaanse premier Omran Khan heeft gezegd dat de piloot vrijdag wordt vrijgelaten om de opgelopen spanningen tussen beide landen te helpen verminderen.

India en Pakistan werden in augustus 1947 op een chaotische wijze onafhankelijk van het Britse Rijk. In oktober dat jaar vroeg de vorst van Kashmir, de Maharaja Hari Singh, om militaire hulp aan het jonge India. India en Pakistan raakten daarmee verwikkeld in hun eerste oorlog over Kashmir, dat door de strijdende partijen is verscheurd. De tweede oorlog was in 1965. In 1971 raakten India en Pakistan in oorlog over het toenmalige Oost-Pakistan, het huidige Bangladesh. Het grootste deel van Kashmir is een deelstaat van India (Jammu en Kashmir). Beide landen hebben al geruime tijd kernwapens.

