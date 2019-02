Partij Baudet wil bij conservatieve EU-partij

Partijen die zijn aangesloten bij ACRE leveren in het Europees Parlement afgevaardigden voor de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar ook ChristenUnie en SGP deel van uitmaken. Deze twee zijn echter geen lid van ACRE.

„Mocht Forum na de Europese verkiezingen van 23 mei dit jaar bij de ECR-fractie aankloppen, dan zullen wij ons daar tegen verzetten en tegenstemmen”, aldus de ChristenUnie. FvD wil dat Nederland uit de EU vertrekt en „dus niet hervormen maar breken”, zegt de partij in een verklaring. Baudets partij zou daarom niet passen niet bij de ECR. „Daarbij zijn we het volstrekt oneens met onder andere het harde migratiestandpunt en de pro-Poetin houding van Thierry Baudet en zijn partij.”

Over de lidmaatschapsaanvraag van FvD moet nog worden besloten. De partij was niet direct beschikbaar voor een toelichting. De ECR is na de sociaal- en christen-democraten de derde politieke groep in het Europees Parlement.

Baudet is donderdag in Parijs waar een coalitie van „eurorealisten” wordt gepresenteerd die Europa wil „bevrijden van de Brusselse technocratie”, meldt de Franse politicus Nicolas Dupont-Aignan. Doel is een „Europa van Naties.” Voor die coalitie hebben zich volgens hem 24 partijen aangemeld, waaronder ECR-leden, de Vlaamse N-VA en partijen uit Tsjechië, Denemarken en Finland. Met andere kandidaten wordt nog gepraat. De Tsjechische Europarlementariër en ACRE-voorzitter Jan Zahradil, die namens de ECR voorzitter van de Europese Commissie wil worden, is er ook bij.