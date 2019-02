Veel meer mensen krijgen mogelijk Chroom-6 geld

Het rechtsorgaan heeft bepaald dat een voormalig militair die ruim een jaar heeft schoongemaakt in loodsen waar was gewerkt met de ziek makende verf en daarna longklachten kreeg ook een schadevergoeding moet krijgen. Het gaat conform de regeling om een bedrag van 7500 euro.

Staatssecretaris Visser (Defensie) vond eerder dat hij hier geen recht op heeft. Het criterium voor de compensatie is dat iemand zelf met Chroom-6 moet hebben gewerkt. De raad voor beroep is het hier niet mee eens.

Volgens dit orgaan is het voldoende wanneer er schuurresten en stof in een ruimte zijn die iemand kan hebben ingeademd. In de bewuste casus moest de militair loodsen aanvegen waardoor het aannemelijk is dat hij stof heeft ingeademd. Juist in die vorm van is Chroom-6 gevaarlijk.

De rechtbank handhaafde eerder het oordeel van de staatssecretaris. Militaire vakbond AFMP stapte daarop namens de man die van de bond lid is naar de Centrale Raad voor Beroep. De bond is volgens voorzitter Anne Marie Snels blij met het vonnis en bekijkt voor welke andere betrokkenen het houvast biedt.